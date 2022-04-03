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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед: обзор матча 03 апреля 2022
Ди Си Юнайтед
03.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
90+4'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Пас отдал
Б. Леннон
89'
Желтая карточка
Т. Алмада
Замена
D. Skundrich
️️️️
Ю. Грессель
84'
Замена
Э. Флорес
️️️️
C. Durkin
75'
Замена
Г. Йоу
️️️️
О. Камара
75'
74'
Замена
М. Робинсон
️️️️
Д. Малрейни
62'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
О. Алонсо
62'
Замена
J. Conway
️️️️
Д. Мартинес
46'
Замена
С. Соса
️️️️
М. Россетто
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
46'
Желтая карточка
S. Djeffal
38'
Желтая карточка
Р. Канус
34'
33'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
4-2-4
24
14
Смит
4
Хайнс-Айк
6
Канус
15
Бирнбаум
24
Грессель
22
9
Роберта
31
Нахар
8
9
Камара
1-2-5
1
Гьюзан
15
Гутман
23
Алмада
6
Алонсо
10
Морено
11
Малрейни
6
Кэмпбелл
5
Россетто
11
Леннон
31
Нахар
3
3
31
Нахар
8
19
Флорес
19
Флорес
8
24
Грессель
12
12
24
Грессель
9
Камара
7
Йоу
7
Йоу
9
Камара
11
Малрейни
12
Робинсон
12
Робинсон
11
Малрейни
6
Алонсо
5
Ибарра
5
Ибарра
6
Алонсо
5
Россетто
5
Соса
5
Соса
5
Россетто
77
Мартинес
36
36
77
Мартинес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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