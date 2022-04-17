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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Остин
Ди Си Юнайтед - Остин: обзор матча 17 апреля 2022
Ди Си Юнайтед
17.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 3
Завершен
Остин
27'
О. Камара
41'
О. Камара
80'
D. Hoesen
84'
С. Дриусси
90'
Р. Габриэльсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Остин
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Габриэльсен
Замена
D. Skundrich
️️️️
Ю. Грессель
88'
Желтая карточка
G. Samake
86'
84'
ГОЛ! 2:2!
С. Дриусси
80'
ГОЛ! 2:1!
D. Hoesen
Желтая карточка
Ю. Грессель
78'
68'
Замена
F. Martins
️️️️
А. Ринг
64'
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
59'
Желтая карточка
Х. Касканте
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Н. Роберта
57'
Замена
G. Samake
️️️️
C. Odoi-Atsem
57'
56'
Замена
E. Finlay
️️️️
Й. Валенсия
55'
Замена
H. Jimenez
️️️️
N. Lima
55'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Д. Галлахер
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
50'
Вторая желтая
О. Камара
45'
+7
Желтая карточка
Н. Роберта
42'
ГОЛ! 2:0!
О. Камара
41'
35'
Желтая карточка
А. Ринг
Желтая карточка
О. Камара
27'
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
6
Расселл Канус
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-1-5
24
6
Канус
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
24
Грессель
31
Нахар
9
Камара
9
Роберта
8
2
Пинес
3-3-1-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
20
Валенсия
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
7
Перейра
17
Галлахер
37
Уррути
31
Нахар
3
3
31
Нахар
72
72
9
Роберта
11
Фонтас
11
Фонтас
9
Роберта
24
Грессель
12
12
24
Грессель
17
Галлахер
23
Колманич
23
Колманич
17
Галлахер
20
Валенсия
13
13
20
Валенсия
4
Ринг
8
8
4
Ринг
24
16
16
24
37
Уррути
9
9
37
Уррути
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Остин
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Остин
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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