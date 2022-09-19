Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Ди Си Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 19 сентября 2022
Ди Си Юнайтед
19.09.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 45 тур
2 : 3
Завершен
Интер Майами
22'
К. Бентеке
58'
Т. Фонтас
39'
Л. Кампана
53'
Л. Кампана
90+4'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Интер Майами
90'
+9
Желтая карточка
А. Посуэло
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Йедлин
Замена
Р. Канус
️️️️
Р. Моррисон
89'
86'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Кампана
86'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Ж. Мота
Замена
Н. Роберта
️️️️
M. Rodríguez
82'
68'
Желтая карточка
Грегоре
66'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Б. Дюк
Замена
М. Берри
️️️️
Т. Фонтас
66'
Желтая карточка
Т. Фонтас
62'
62'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 2:2!
Т. Фонтас
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кампана
Пас отдал
А. Посуэло
Желтая карточка
C. Durkin
43'
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампана
Пас отдал
А. Мабика
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
C. Durkin
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Ди Си Юнайтед
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
3-3-1-4
3
15
Бирнбаум
31
Нахар
26
Пальссон
65
11
Фонтас
11
Моррисон
2
Пинес
18
20
Бентеке
8
4-1-3-3
6
Мабика
37
Лоу
97
МакВей
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
7
Дюк
8
Посуэло
9
Игуаин
12
Каллендер
9
Кампана
11
Моррисон
6
Канус
6
Канус
11
Моррисон
11
Фонтас
27
Берри
27
Берри
11
Фонтас
65
9
Роберта
9
Роберта
65
10
Мота
19
Вассилев
19
Вассилев
10
Мота
7
Дюк
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Дюк
9
Кампана
7
Ласситер
7
Ласситер
9
Кампана
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+