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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 21 августа 2022
Ди Си Юнайтед
21.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 37 тур
0 : 6
Завершен
Филадельфия Юнион
37'
М. Уре
45+4'
Д. Газдаг (П)
47'
Х. Карранца
70'
Х. Карранца
74'
Х. Карранца
79'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
85'
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
85'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
79'
ГОЛ! 0:6!
К. Бурк
77'
Замена
Л. Флеч
️️️️
А. Бедойя
76'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
74'
ГОЛ! 0:5!
Х. Карранца
70'
ГОЛ! 0:4!
Х. Карранца
Замена
K. Smith
️️️️
S. Guediri
69'
Замена
S. Djeffal
️️️️
Р. Моррисон
69'
Замена
О. Камара
️️️️
M. Rodríguez
68'
65'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
47'
ГОЛ! 0:3!
Х. Карранца
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Газдаг
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
93
Tony Alfaro
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
1-4-1-4
22
Ромо
31
Нахар
25
11
Фонтас
65
26
Пальссон
11
Моррисон
93
35
27
Берри
8
4-1-2-3
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
7
МакГлинн
17
Уре
9
Карранца
11
Моррисон
22
22
11
Моррисон
65
9
Камара
9
Камара
65
35
17
17
35
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
11
Бедойя
18
Флеч
18
Флеч
11
Бедойя
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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