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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Шарлотт
Ди Си Юнайтед - Шарлотт: обзор матча 27 февраля 2022
Ди Си Юнайтед
27.02.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1 тур
3 : 0
Завершен
Шарлотт
37'
М. Эстрада (П)
45+6'
М. Эстрада
65'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Шарлотт
Желтая карточка
A. Perez
90'
+2
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
85'
Замена
A. Perez
️️️️
Э. Флорес
75'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
75'
66'
Замена
Д. Риос
️️️️
O. McKinze Gaines II.
ГОЛ! 3:0!
О. Камара
65'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Эстрада
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Эстрада
45'
+6
Желтая карточка
М. Эстрада
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Эстрада
37'
Желтая карточка
Э. Нахар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Шарлотт
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
3-1-5
24
14
Смит
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
24
Грессель
7
Йоу
11
Эстрада
19
Флорес
44
Найман
12
3-2-1-2
1
Калина
4
Макун
24
Линдси
13
Бронико
5
Мора
28
Фукс
21
Франко
14
10
Рейна
31
Нахар
3
3
31
Нахар
11
Эстрада
9
Камара
9
Камара
11
Эстрада
19
Флорес
26
26
19
Флорес
14
14
Риос
14
Риос
14
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Шарлотт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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