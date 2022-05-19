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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 19 мая 2022
Ди Си Юнайтед
19.05.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 16 тур
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
5'
А. Калленс
45+5'
В. Кастелланос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
90'
+4
Желтая карточка
G. Zelalem
90'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
90'
Замена
G. Zelalem
️️️️
К. Паркс
72'
Замена
М. Амундсен
️️️️
C. Gloster
Замена
Н. Роберта
️️️️
Э. Флорес
72'
64'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Замена
D. Skundrich
️️️️
Р. Канус
57'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Г. Йоу
46'
Замена
S. Guediri
️️️️
Б. Смит
46'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Кастелланос
36'
Желтая карточка
С. Родригес
Желтая карточка
Р. Ромо
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Калленс
Пас отдал
C. Gloster
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
24
Юлиан Грессель
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-1-5
22
Ромо
14
Смит
4
Хайнс-Айк
6
Канус
15
Бирнбаум
22
7
Йоу
2
Пинес
93
19
Флорес
9
Камара
3-1-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
55
Паркс
5
Асеведо
2
11
Андраде
8
Родригес
11
Магно
24
Грессель
24
Грессель
7
Йоу
11
Фонтас
11
Фонтас
7
Йоу
6
Канус
12
12
6
Канус
14
Смит
35
35
14
Смит
19
Флорес
9
Роберта
9
Роберта
19
Флорес
55
Паркс
29
29
55
Паркс
2
18
Амундсен
18
Амундсен
2
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
24
Bill Hamid
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
24
Bill Hamid
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Остались в запасе
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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