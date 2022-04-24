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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 24 апреля 2022
Ди Си Юнайтед
24.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
26'
Т. Фонтас
39'
М. Эстрада
43'
Т. Фонтас
6'
Б. Бай
87'
H. Kessler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
89'
Желтая карточка
H. Kessler
87'
Желтая карточка
А. Букса
87'
ГОЛ! 3:2!
H. Kessler
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Б. Смит
83'
Замена
️️️️
Н. Роберта
83'
Замена
D. Skundrich
️️️️
Э. Флорес
79'
75'
Замена
T. McNamara
️️️️
С. Ллетгет
65'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Н. Роберта
️️️️
М. Эстрада
60'
58'
Замена
J. Altidore
️️️️
J. Rennicks
58'
Замена
D. Rivera
️️️️
E. Boateng
46'
Замена
H. Kessler
️️️️
O. Gonzalez
ГОЛ! 3:1!
Т. Фонтас
43'
ГОЛ! 2:1!
М. Эстрада
39'
Желтая карточка
Ю. Грессель
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Фонтас
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
4-2-5
14
Смит
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
24
Грессель
11
Фонтас
8
21
11
Эстрада
19
Флорес
2
Пинес
4-1-5
18
88
Фаррелл
24
Джонс
5
Бай
34
8
Полстер
9
8
Ллетгет
24
10
Хиль
16
Букса
14
Смит
21
21
14
Смит
19
Флорес
12
12
19
Флорес
11
Эстрада
9
Роберта
9
Роберта
11
Эстрада
34
22
22
34
24
72
72
24
8
Ллетгет
26
26
8
Ллетгет
9
17
17
9
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
56
Luis Zamudio
ВР
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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