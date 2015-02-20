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Саммир
Статистика
Саммир - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1987 (39), Итабуна
#19 | Полузащитник
178 см | 71 кг
Хорватия | Бразилия
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Испания. Примера 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
23
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
20.02.2015
Эспаньол
1' - 85'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
1' - 67'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
1' - 72'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
1' - 82'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
1 : 1
21.12.2014
Хетафе
56' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0 : 0
13.12.2014
Барселона
1' - 62'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
1' - 54'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
60' - 90'
61'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 0
08.11.2014
Эльче
56' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 2
31.10.2014
Хетафе
78' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0 : 1
26.10.2014
Атлетико
1' - 65'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
63' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
28.09.2014
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
65' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
1' - 57'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
1' - 57'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
29.08.2014
Альмерия
1' - 63'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
1' - 90'
62'
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