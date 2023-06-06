Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Райан Донк - статистика

Завершил карьеру
30 марта 1986 (40)
#4 | Защитник
192 см | 87 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
20
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 0
06.06.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Касымпаша
2 : 4
03.06.2023
Бешикташ
1' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 3
30.05.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
1 : 0
20.05.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 2
16.05.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
0 : 0
29.04.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Касымпаша
1 : 2
23.04.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
0 : 0
19.04.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
08.04.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 0
11.03.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
3 : 1
06.03.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
1 : 0
05.02.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
5 : 1
29.01.2023
Касымпаша
1' - 90'
10'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
21.01.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 2
15.01.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
07.01.2023
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
4 : 1
04.01.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбулспор
2 : 1
28.12.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Касымпаша
1 : 2
24.12.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
1 : 1
04.11.2022
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
1 : 1
29.10.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
0 : 1
23.10.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 4
15.10.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
0 : 0
10.10.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 0
01.10.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
90' - 90'
Главные новости
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
6
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+