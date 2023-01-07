Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 07 января 2023
Бешикташ
07.01.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
28'
Д. Тосун
45+6'
В. Вегхорст
69'
А. Энгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Касымпаша
Замена
У. Мерас
️️️️
С. Учан
90'
+2
90'
Замена
Б. Калкан
️️️️
Д. Граовац
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Н. Редмонд
83'
Желтая карточка
С. Учан
81'
77'
Желтая карточка
Р. Петретта
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Энгин
Пас отдал
М. Фалл
65'
Замена
С. Баокен
️️️️
А. Кара
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Н'Куду
63'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Д. Тосун
63'
Желтая карточка
Велинтон
53'
48'
Желтая карточка
В. Эйссерик
46'
Замена
Б. Целина
️️️️
Х. Хайрадинович
46'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Я. Озкан
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Н. Редмонд
45'
+6
33'
Желтая карточка
М. Фалл
33'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
29'
Замена
А. Энгин
️️️️
Ф. Хадергьонай
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Учан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
79
Эмреджан Терзи
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Касымпаша
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
43
Берсант Целина
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
75
Бингель
23
Велинтон
5
Санук
26
Масуаку
48
Учан
83
Фернандеш
14
Н'Куду
27
Редмонд
9
Вегхорст
23
Тосун
3-2-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
58
Озкан
3
Граовац
25
Тирпа
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
9
Эйссерик
48
Учан
17
Мерас
17
Мерас
48
Учан
27
Редмонд
29
Сайсс
29
Сайсс
27
Редмонд
23
Тосун
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
23
Тосун
14
Н'Куду
11
Мюлека
11
Мюлека
14
Н'Куду
58
Озкан
18
Петретта
18
Петретта
58
Озкан
10
Хайрадинович
43
Целина
43
Целина
10
Хайрадинович
3
Граовац
41
Калкан
41
Калкан
3
Граовац
94
Хадергьонай
17
Энгин
17
Энгин
94
Хадергьонай
35
Кара
13
Баокен
13
Баокен
35
Кара
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
79
Эмреджан Терзи
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Деле Алли
АП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
79
Эмреджан Терзи
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Деле Алли
АП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Остались в запасе
53
Юнус Эмре Сентюрк
ВР
1
Эрдем Канполат
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Касымпаша
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+