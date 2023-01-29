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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 29 января 2023
Фенербахче
29.01.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Касымпаша
37'
Э. Валенсия (П)
39'
Э. Валенсия
52'
Э. Валенсия
69'
Э. Валенсия
90+2'
М. Батшуайи
24'
М. Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Касымпаша
90'
+5
Желтая карточка
С. Чифтпинар
ГОЛ! 5:1!
М. Батшуайи
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Кара
Желтая карточка
А. Салаи
90'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Ф. Кадиоглу
87'
Замена
Л. Перес
️️️️
Э. Валенсия
83'
73'
Замена
А. Демирель
️️️️
С. Баокен
73'
Замена
А. Кара
️️️️
М. Шуиар
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
71'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
71'
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Гюлер
71'
ГОЛ! 4:1!
Э. Валенсия
69'
63'
Замена
С. Чифтпинар
️️️️
Д. Граовац
62'
Замена
Б. Калкан
️️️️
А. Энгин
ГОЛ! 3:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Гюлер
52'
Желтая карточка
А. Гюлер
45'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
37'
26'
Желтая карточка
М. Тирпа
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Фалл
Пас отдал
А. Энгин
10'
Желтая карточка
Р. Донк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юнус Малли
АП
77
Али Демирель
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
15
Арао
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
8
Зайц
18
Линкольн
15
Гюлер
13
Валенсия
44
Батшуайи
4-1-3-2
1
Канполат
4
Донк
3
Граовац
58
Озкан
25
Тирпа
10
Хайрадинович
7
Фалл
9
Эйссерик
8
Шуиар
13
Баокен
17
Энгин
13
Валенсия
14
Перес
14
Перес
13
Валенсия
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
24
Кадиоглу
5
Юкшек
5
Юкшек
24
Кадиоглу
15
Гюлер
9
Росси
9
Росси
15
Гюлер
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
3
Граовац
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
3
Граовац
8
Шуиар
35
Кара
35
Кара
8
Шуиар
17
Энгин
41
Калкан
41
Калкан
17
Энгин
13
Баокен
77
Демирель
77
Демирель
13
Баокен
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Таркан Сербест
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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