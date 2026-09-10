Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Мохамед Таабуни - статистика

Аль-Сайлия
29 марта 2002 (24), Харлем
#10 | Полузащитник
178 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Сайлия
3 : 6
10.09.2026
Аль-Садд
Был в запасе
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
0 : 1
28.05.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Эммен
1 : 3
21.05.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
3 : 0
14.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
0 : 2
07.05.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
3 : 1
23.04.2023
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Камбур
0 : 3
16.04.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Спарта
1 : 3
02.04.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Аякс
2 : 3
19.03.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
2 : 1
12.03.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
1 : 0
04.03.2023
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
2 : 4
26.02.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
2 : 1
18.02.2023
АЗ Алкмаар
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 2
05.02.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Твенте
1 : 1
29.01.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
2 : 0
25.01.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
1 : 1
22.01.2023
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
0 : 3
15.01.2023
Фейеноорд
62' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
1 : 1
08.01.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
5 : 1
13.11.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фейеноорд
1 : 0
10.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Волендам
0 : 2
06.11.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 4
03.09.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Витесс
2 : 5
07.08.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Главные новости
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+