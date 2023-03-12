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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Волендам
Фейеноорд - Волендам: обзор матча 12 марта 2023
Фейеноорд
12.03.2023, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 1
Завершен
Волендам
52'
С. Хименес
74'
Д. Мирани (АГ)
12'
Д. ван Мегем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Волендам
90'
+4
Красная карточка
Х. Мбуямба
87'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Д. Мирани
87'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Твигт
Замена
М. Лопес
️️️️
У. Идрисси
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Мирани
74'
Замена
И. Пайшао
️️️️
К. Хартман
74'
Желтая карточка
У. Идрисси
68'
67'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Д. ван Мегем
62'
Замена
Д. Флинт
️️️️
О. Буур
ГОЛ! 1:1!
С. Хименес
Пас отдал
Л. Гертрейда
52'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Данило
46'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
Я. Дилросун
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Х. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
90
Данило
ЦФ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
11
Идрисси
24
Дилросун
29
Хименес
90
Данило
3-3-1-2
1
Станкович
4
Мирани
2
Буур
4
Плат
5
Бенамар
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
6
Твигт
9
Верман
7
ван Мегем
11
Идрисси
15
Лопес
15
Лопес
11
Идрисси
24
Дилросун
10
Буллауде
10
Буллауде
24
Дилросун
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Хартман
14
Пайшао
14
Пайшао
3
Хартман
90
Данило
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
90
Данило
2
Буур
3
Флинт
3
Флинт
2
Буур
7
ван Мегем
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
7
ван Мегем
6
Твигт
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Твигт
4
Мирани
21
Мюрен
21
Мюрен
4
Мирани
Остались в запасе
Фейеноорд
Волендам
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Фейеноорд - Волендам
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
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