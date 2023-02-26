Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Фейеноорд
Фортуна - Фейеноорд: обзор матча 26 февраля 2023
Фортуна
26.02.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 4
Завершен
Фейеноорд
48'
Л. Дуарте
84'
Д. Сиовас
10'
Х. Наварро (АГ)
16'
М. Виффер
43'
С. Хименес
63'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Фейеноорд
Замена
Д. Канджано
️️️️
Х. Наварро
90'
ГОЛ! 2:4!
Д. Сиовас
Пас отдал
Т. Таски
84'
81'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
У. Идрисси
Замена
Т. Таски
️️️️
Р. Вита
80'
78'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
78'
Замена
Г. Траунер
️️️️
М. Виффер
Замена
П. Глэдон
️️️️
Т. Нослин
67'
63'
ГОЛ! 1:4!
И. Пайшао
Пас отдал
Данило
60'
Замена
И. Пайшао
️️️️
А. Джаханбакш
60'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
ГОЛ! 1:3!
Л. Дуарте
Пас отдал
Б. Йылмаз
48'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Эмбалу
46'
Замена
Д. Кокс
️️️️
А. Ферати
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
С. Хименес
Пас отдал
А. Джаханбакш
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Виффер
Пас отдал
Я. Дилросун
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
23
Наварро
6
Дуарте
8
Бистрович
15
Озякуп
14
Нослин
11
Эмбалу
17
Йылмаз
4-2-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
24
Дилросун
11
Идрисси
29
Хименес
Ферати
27
Кокс
27
Кокс
Ферати
10
Ферати
10
Ферати
23
Наварро
11
Канджано
11
Канджано
23
Наварро
21
Вита
7
Таски
7
Таски
21
Вита
11
Эмбалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
11
Эмбалу
14
Нослин
19
Глэдон
19
Глэдон
14
Нослин
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
27
Виффер
18
Траунер
18
Траунер
27
Виффер
11
Идрисси
10
Буллауде
10
Буллауде
11
Идрисси
11
Джаханбакш
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Джаханбакш
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Остались в запасе
Фортуна
Фейеноорд
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фортуна - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+