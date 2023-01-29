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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фейеноорд
Твенте - Фейеноорд: обзор матча 29 января 2023
Твенте
29.01.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
68'
Д. Бренет
30'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фейеноорд
Замена
А. Сампстед
️️️️
В. Черны
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
87'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
Желтая карточка
Р. Зерруки
82'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
78'
76'
Желтая карточка
К. Хартман
76'
Замена
И. Пайшао
️️️️
А. Джаханбакш
76'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Я. Дилросун
ГОЛ! 1:1!
Д. Бренет
Пас отдал
М. Садилек
68'
Желтая карточка
Р. Преппер
67'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
46'
46'
Замена
К. Тимбер
️️️️
С. Шиманьски
38'
Желтая карточка
Д. Бейлов
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
С. Шиманьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
24
Дилросун
29
Хименес
18
Черны
2
Сампстед
2
Сампстед
18
Черны
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
17
Шиманьски
23
Тимбер
23
Тимбер
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Джаханбакш
24
Дилросун
11
Идрисси
11
Идрисси
24
Дилросун
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Остались в запасе
Твенте
Фейеноорд
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Твенте - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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