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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Фейеноорд
Волендам - Фейеноорд: обзор матча 06 ноября 2022
Волендам
06.11.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
16'
Данило
43'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Фейеноорд
90'
+5
Желтая карточка
Г. Траунер
Желтая карточка
В. Улд-Чих
88'
Замена
Х. Верман
️️️️
Г. Ористанио
80'
72'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
71'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
Замена
О. Буур
️️️️
Х. Мбуямба
71'
Замена
J. Blom
️️️️
Д. ван Мегем
64'
61'
Замена
П. Валемарк
️️️️
И. Пайшао
61'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
57'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
И. Эль-Кадири
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
Данило
38'
Желтая карточка
К. Хартман
Желтая карточка
Б. Плат
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
Я. Дилросун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мирани
5
Джеймс
5
Бенамар
4
Мбуямба
6
Эйтинг
4
Плат
11
Ористанио
11
Эль-Кадири
7
ван Мегем
21
Мюрен
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
18
Траунер
3
Хартман
23
Тимбер
6
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
14
Пайшао
90
Данило
4
Мбуямба
2
Буур
2
Буур
4
Мбуямба
11
Эль-Кадири
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Эль-Кадири
11
Ористанио
9
Верман
9
Верман
11
Ористанио
7
ван Мегем
36
36
7
ван Мегем
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
10
Валемарк
10
Валемарк
14
Пайшао
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
Волендам
Фейеноорд
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Волендам - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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