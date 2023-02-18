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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 18 февраля 2023
Фейеноорд
18.02.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
45+2'
А. Джаханбакш
90'
М. Хольмгрен-Педерсен
17'
Я. Дилросун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:1!
М. Хольмгрен-Педерсен
90'
84'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Т. Рейндерс
Замена
Данило
️️️️
Я. Дилросун
81'
79'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Одгор
75'
Желтая карточка
В. Гос
Замена
М. Таабуни
️️️️
К. Тимбер
70'
69'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
54'
Желтая карточка
У. Идрисси
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
У. Идрисси
45'
+2
Желтая карточка
С. Хименес
38'
36'
Желтая карточка
В. Павлидис
Желтая карточка
М. Виффер
28'
23'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Дилросун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
11
Идрисси
24
Дилросун
11
Джаханбакш
29
Хименес
4-3-3
13
Райан
3
Гос
28
Сугавара
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
8
Класи
14
Рейндерс
14
Павлидис
21
Карлссон
21
Одгор
23
Тимбер
10
Таабуни
10
Таабуни
23
Тимбер
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
24
Дилросун
90
Данило
90
Данило
24
Дилросун
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
14
Рейндерс
10
Михайлович
10
Михайлович
14
Рейндерс
21
Одгор
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Одгор
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Арне Слот
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейн Трост
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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