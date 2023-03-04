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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гронинген
Фейеноорд - Гронинген: обзор матча 04 марта 2023
Фейеноорд
04.03.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
88'
У. Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Гронинген
ГОЛ! 1:0!
У. Идрисси
Пас отдал
Д. Ганцко
88'
87'
Замена
М. Халуш
️️️️
Р. Пепи
Замена
Э. Буллауде
️️️️
К. Хартман
79'
75'
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
Замена
И. Пайшао
️️️️
Я. Дилросун
69'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
69'
67'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
Замена
Данило
️️️️
А. Джаханбакш
62'
58'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Э. Ману
58'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Й. Виллемс
52'
Вторая желтая
И. Дыбвик Мяяття
45'
+1
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
35'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
D. Irandust
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
11
Идрисси
24
Дилросун
11
Джаханбакш
29
Хименес
4-2-2-2
34
Веррипс
4
ван Гелдерен
3
Блокзийл
12
Балкер
15
Виллемс
8
Хове
19
25
Мяяття
45
Ману
9
Пепи
10
Суслов
3
Хартман
10
Буллауде
10
Буллауде
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
27
Хольмгрен-Педерсен
24
Дилросун
14
Пайшао
14
Пайшао
24
Дилросун
11
Джаханбакш
90
Данило
90
Данило
11
Джаханбакш
9
Пепи
37
Халуш
37
Халуш
9
Пепи
45
Ману
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
45
Ману
15
Виллемс
6
Дуарте
6
Дуарте
15
Виллемс
19
26
ван Берген
26
ван Берген
19
Остались в запасе
Фейеноорд
Гронинген
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Jorg Schreuders
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Фейеноорд - Гронинген
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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