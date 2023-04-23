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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Утрехт
Фейеноорд - Утрехт: обзор матча 23 апреля 2023
Фейеноорд
23.04.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 1
Завершен
Утрехт
15'
С. Шиманьски
54'
С. Хименес
82'
А. Джаханбакш
89'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Утрехт
90'
+3
Желтая карточка
Р. Клюйверт
89'
ГОЛ! 3:1!
Б. Дост
Пас отдал
Ш. Клайбер
Замена
А. Миламбо
️️️️
С. Хименес
84'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
М. Виффер
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
О. Кекчю
82'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
78'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
У. Идрисси
77'
73'
Замена
З. Лабиад
️️️️
О. Буссаид
67'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Дувикас
62'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. ван дер Хоорн
62'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
В. Йенсен
62'
Замена
Т. Бут
️️️️
Л. Броуверс
ГОЛ! 2:0!
С. Хименес
54'
Замена
Данило
️️️️
С. Шиманьски
46'
20'
Желтая карточка
Л. Броуверс
ГОЛ! 1:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
15
Лопес
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
10
Кекчю
27
Виффер
11
Идрисси
17
Шиманьски
14
Пайшао
29
Хименес
4-2-2-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
20
Броуверс
21
Торнстра
22
ван де Стрек
55
Йенсен
49
Буссаид
9
Дувикас
27
Виффер
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
27
Виффер
29
Хименес
17
Миламбо
17
Миламбо
29
Хименес
11
Идрисси
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Идрисси
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
17
Шиманьски
90
Данило
90
Данило
17
Шиманьски
3
ван дер Хоорн
21
Клюйверт
21
Клюйверт
3
ван дер Хоорн
20
Броуверс
18
Бут
18
Бут
20
Броуверс
55
Йенсен
70
Боздоган
70
Боздоган
55
Йенсен
49
Буссаид
52
Лабиад
52
Лабиад
49
Буссаид
9
Дувикас
12
Дост
12
Дост
9
Дувикас
Остались в запасе
Фейеноорд
Утрехт
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Фейеноорд - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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