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Клаудио Беллуччи
Статистика
Клаудио Беллуччи - статистика
Завершил карьеру
31 мая 1975 (51), Рим
#20 | Нападающий
174 см | 70 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
14
1
1
4
0
Сампдория
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4 : 1
16.05.2010
Ливорно
1' - 64'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3 : 1
25.04.2010
Катания
1' - 66'
60'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0 : 2
11.04.2010
Удинезе
46' - 90'
81'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2010
Ливорно
70' - 90'
85'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1 : 1
28.03.2010
Бари
58' - 90'
62'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3 : 0
24.03.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
21.03.2010
Ливорно
1' - 52'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3 : 3
14.03.2010
Рома
1' - 51'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 2
28.02.2010
Сиена
1' - 63'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1 : 1
06.02.2010
Ювентус
1' - 86'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
31.01.2010
Ливорно
1' - 72'
53'
34'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0 : 2
24.01.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1 : 1
17.01.2010
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
53' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0 : 0
13.12.2009
Рома
1' - 67'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
05.12.2009
Сампдория
76' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
3 : 0
28.11.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
2 : 1
22.11.2009
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 0
08.11.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
0 : 0
01.11.2009
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
5 : 1
28.10.2009
Сампдория
37' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
24.10.2009
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
18.10.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2009
Парма
1' - 46'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
26.09.2009
Интер
1' - 69'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4 : 1
20.09.2009
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
13.09.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
3 : 1
30.08.2009
Удинезе
87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Катания
1 : 2
23.08.2009
Сампдория
86' - 90'
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