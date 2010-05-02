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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ливорно
Сампдория - Ливорно: обзор матча 02 мая 2010
Сампдория
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
5'
А. Кассано
84'
Р. Циглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ливорно
Желтая карточка
А. Бернардини
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 2:0!
Р. Циглер
Замена
Ю. Пруч
️️️️
Моцарт
Желтая карточка
Л. Дзаури
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
М. Росси
️️️️
С. Луккини
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Д. Моро
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
К. Беллуччи
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
6
Дзаури
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
77
Семиоли
99
Кассано
11
Паццини
4-3-1-2
0
Де Лучия
77
Раймонди
2
Пертиконе
2
Бернардини
6
Галанте
14
Моро
24
Моцарт
3
Витале
56
Пульцетти
20
Беллуччи
99
Лукарелли
17
Луккини
13
Росси
13
Росси
17
Луккини
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
99
Кассано
9
Поцци
9
Поцци
99
Кассано
24
Моцарт
22
Пруч
22
Пруч
24
Моцарт
14
Моро
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
14
Моро
20
Беллуччи
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
20
Беллуччи
Остались в запасе
Сампдория
Ливорно
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
0
Даниеле Франческини
ЦП
91
Самуэле Модика
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
91
Самуэле Модика
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
Статистика матча Сампдория - Ливорно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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