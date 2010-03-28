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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Бари
Ливорно - Бари: обзор матча 28 марта 2010
Ливорно
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бари
85'
Ф. Тавано
24'
Р. Аллегретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Бари
Желтая карточка
Л. Витале
Замена
Э. Ривас
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тавано
Замена
А. Паризи
️️️️
Р. Аллегретти
Замена
Ф. Галанте
️️️️
Н. Ривас
Желтая карточка
К. Беллуччи
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 0:1!
Р. Аллегретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Бари
0
Иларио Ламберти
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-3-3
34
Рубиньо
24
Ривас
5
Кнежевич
87
Диниз
77
Раймонди
3
Витале
24
Моцарт
4
Филиппини
8
Ди Дженнаро
10
Тавано
99
Лукарелли
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
14
Гацци
78
Аллегретти
69
Меджиорини
9
Кастильо
24
Ривас
6
Галанте
6
Галанте
24
Ривас
4
Филиппини
56
Пульцетти
56
Пульцетти
4
Филиппини
8
Ди Дженнаро
20
Беллуччи
20
Беллуччи
8
Ди Дженнаро
78
Аллегретти
21
Паризи
21
Паризи
78
Аллегретти
69
Меджиорини
27
Ривас
27
Ривас
69
Меджиорини
9
Кастильо
32
Сфорцини
32
Сфорцини
9
Кастильо
Остались в запасе
Ливорно
Бари
22
Юрген Пруч
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
14
Давиде Моро
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
0
Иларио Ламберти
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Юрген Пруч
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
14
Давиде Моро
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
0
Иларио Ламберти
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ливорно - Бари
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Бари
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1
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19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
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