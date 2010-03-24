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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Ливорно
Интер - Ливорно: обзор матча 24 марта 2010
Интер
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
36'
С. Это'О
41'
С. Это'О
61'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Ливорно
Замена
В. Самуэль
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
М. Марига
Замена
С. Мунтари
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Л. Витале
Замена
М. Марига
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
М. Диниз
️️️️
Д. Кнежевич
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Замена
Ф. Тавано
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
Л. Витале
️️️️
А. Филиппини
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Желтая карточка
Р. Пертиконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
28
Маттео Лигнани
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
26
Киву
0
Матерацци
2
Кордоба
13
Майкон
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Дзанетти
7
Куарежма
9
Это'О
21
Пандев
3-2-2-1-2
34
Рубиньо
2
Пертиконе
5
Кнежевич
24
Ривас
77
Раймонди
46
Пьери
22
Пруч
4
Филиппини
56
Пульцетти
8
Ди Дженнаро
9
Данилевичиус
26
Киву
6
Самуэль
6
Самуэль
26
Киву
8
Мотта
4
Мунтари
4
Мунтари
8
Мотта
91
Камбьяссо
31
Марига
31
Марига
91
Камбьяссо
5
Кнежевич
87
Диниз
87
Диниз
5
Кнежевич
4
Филиппини
3
Витале
3
Витале
4
Филиппини
8
Ди Дженнаро
10
Тавано
10
Тавано
8
Ди Дженнаро
Остались в запасе
Интер
Ливорно
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
28
Маттео Лигнани
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
28
Маттео Лигнани
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Ливорно
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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