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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Удинезе
Ливорно - Удинезе: обзор матча 11 апреля 2010
Ливорно
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
8'
А. Санчес
35'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Удинезе
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Санчес
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
К. Беллуччи
Замена
А. Де Лучия
️️️️
Рубиньо
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Ю. Пруч
Замена
Л. Витале
️️️️
М. Пьери
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Моцарт
Желтая карточка
Ю. Пруч
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-3-1-2
34
Рубиньо
46
Пьери
5
Кнежевич
2
Пертиконе
77
Раймонди
22
Пруч
14
Моро
24
Моцарт
56
Пульцетти
9
Данилевичиус
10
Тавано
3-2-3-2
1
Ханданович
22
Исла
3
Лукович
25
Сапата
46
Ферронетти
26
Паскуале
3
Пепе
23
Саммарко
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
34
Рубиньо
0
Де Лучия
0
Де Лучия
34
Рубиньо
46
Пьери
3
Витале
3
Витале
46
Пьери
22
Пруч
20
Беллуччи
20
Беллуччи
22
Пруч
4
Санчес
10
Лоди
10
Лоди
4
Санчес
23
Саммарко
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
23
Саммарко
Остались в запасе
Ливорно
Удинезе
5
Давиде Маркини
ЦП
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ливорно - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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