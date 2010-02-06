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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Ювентус
Ливорно - Ювентус: обзор матча 06 февраля 2010
Ливорно
06.02.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
26'
А. Филиппини
42'
Н. Легротталье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Ювентус
Желтая карточка
К. Лукарелли
+2
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
К. Беллуччи
Замена
М. Джиандонато
️️️️
А. Дель Пьеро
Вторая желтая
Ф. Мело
Замена
Д. Моро
️️️️
Н. Пульцетти
Желтая карточка
Р. Пертиконе
Замена
Д. Маркини
️️️️
К. Раймонди
Замена
Д. Зебина
️️️️
Ф. Каннаваро
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
ГОЛ! 1:1!
Н. Легротталье
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Моцарт
ГОЛ! 1:0!
А. Филиппини
Пас отдал
Л. Витале
Желтая карточка
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
3
Луиджи Витале
ЛАЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПАЗ
24
Моцарт
ОП
4
Антонио Филиппини
ЦП
56
Нико Пульцетти
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
(К)
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
26
Зденек Грыгера
ЦП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-3-2-2
34
Рубиньо
2
Пертиконе
87
Диниз
5
Кнежевич
3
Витале
24
Моцарт
77
Раймонди
4
Филиппини
56
Пульцетти
20
Беллуччи
99
Лукарелли
4-1-2-1-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
6
Легротталье
0
Каннаваро
30
Мело
87
Кандрева
26
Грыгера
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
77
Раймонди
5
Маркини
5
Маркини
77
Раймонди
56
Пульцетти
14
Моро
14
Моро
56
Пульцетти
20
Беллуччи
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
20
Беллуччи
Гроссо
29
Де Челье
29
Де Челье
Гроссо
0
Каннаваро
11
Зебина
11
Зебина
0
Каннаваро
10
Дель Пьеро
5
Джиандонато
5
Джиандонато
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Ливорно
Ювентус
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
13
Александр Маннингер
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Ливорно - Ювентус
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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