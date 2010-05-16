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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ливорно
Парма - Ливорно: обзор матча 16 мая 2010
Парма
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
4 : 1
Завершен
Ливорно
45'
Д. Ландзафаме
46'
Д. Ландзафаме
49'
С. Морроне
90'
Э. Креспо
72'
Т. Данилевичиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ливорно
ГОЛ! 4:1!
Э. Креспо
ГОЛ! 3:1!
Т. Данилевичиус
Замена
Д. Маркини
️️️️
К. Беллуччи
Замена
Л. Хименес
️️️️
А. Лукарелли
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Л. Симеони
️️️️
М. Лигнани
ГОЛ! 3:0!
С. Морроне
ГОЛ! 2:0!
Д. Ландзафаме
Замена
Н. Паварини
️️️️
А. Миранте
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
91
Самуэле Модика
ЦЗ
6
Фабио Галанте
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Мартин Бергвольд
ЛП
22
Юрген Пруч
ЦП
28
Маттео Лигнани
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
0
Филиппо Сави
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
5
Давиде Маркини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
90
Лука Симеони
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
13
Антонелли
7
Ландзафаме
15
Деллафьоре
14
Галлоппа
4
Морроне
80
Валиани
9
Креспо
14
Биабиани
4-4-2
22
Барди
77
Раймонди
6
Галанте
2
Бернардини
91
Модика
3
Витале
22
Пруч
28
Лигнани
5
Бергвольд
20
Беллуччи
9
Данилевичиус
83
Миранте
1
Паварини
1
Паварини
83
Миранте
14
Биабиани
86
Божинов
86
Божинов
14
Биабиани
6
Лукарелли
84
Хименес
84
Хименес
6
Лукарелли
28
Лигнани
90
Симеони
90
Симеони
28
Лигнани
20
Беллуччи
5
Маркини
5
Маркини
20
Беллуччи
Остались в запасе
Парма
Ливорно
0
Филиппо Сави
ЦП
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
24
Моцарт
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Сави
ЦП
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
24
Моцарт
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Парма - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
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Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
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Ливорно
0 : 1
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Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
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Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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