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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 23 сентября 2009
Фиорентина
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
25'
С. Йоветич
66'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Желтая карточка
А. Паломбо
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
К. Дзанетти
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
Д. Комотто
Замена
А. Поли
️️️️
Д. Маннини
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Падалино
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
3
Кролдруп
5
Гамберини
18
Гобби
16
Комотто
11
Варгас
14
Дзанетти
33
Донадель
32
Маркьонни
9
Йоветич
19
Джилардино
4-4-2
12
Кастеллацци
6
Дзаури
13
Росси
5
Гастальделло
18
Станкявичус
4
Падалино
17
Паломбо
12
Тиссоне
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Сантана
32
Маркьонни
14
Дзанетти
18
Монтоливо
18
Монтоливо
14
Дзанетти
16
Комотто
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
16
Комотто
18
Станкявичус
3
Циглер
3
Циглер
18
Станкявичус
70
Маннини
15
Поли
15
Поли
70
Маннини
4
Падалино
9
Поцци
9
Поцци
4
Падалино
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
12
Адриан Муту
ЦФ
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Артемио Франки
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