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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 13 сентября 2009
Аталанта
13.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
63'
Д. Маннини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
Желтая карточка
Н. Поцци
Замена
К. Тибони
️️️️
К. Дони
Желтая карточка
А. Кассано
Замена
А. Поли
️️️️
А. Кассано
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
Р. Циглер
️️️️
Д. Маннини
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Р. Аквафреска
ГОЛ! 0:1!
Д. Маннини
Замена
️️️️
Ф. Чераволо
Желтая карточка
К. Дони
Вторая желтая
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Л. Дзаури
20'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-3-3
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
26
Касерта
9
Чераволо
27
Дони
99
Аквафреска
4-4-2
12
Кастеллацци
6
Дзаури
13
Росси
5
Гастальделло
18
Станкявичус
77
Семиоли
17
Паломбо
12
Тиссоне
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
27
Дони
16
Тибони
16
Тибони
27
Дони
99
Аквафреска
90
Тирибокки
90
Тирибокки
99
Аквафреска
70
Маннини
3
Циглер
3
Циглер
70
Маннини
99
Кассано
15
Поли
15
Поли
99
Кассано
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Аталанта - Сампдория
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Атлети Адзурри
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