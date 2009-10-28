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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 28 октября 2009
Ювентус
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
5 : 1
Завершен
Сампдория
26'
Амаури
42'
Д. Кьеллини
50'
М. Каморанези
62'
Амаури
88'
Д. Трезеге
64'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
ГОЛ! 5:1!
Д. Трезеге
Пас отдал
Ф. Гроссо
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ф. Мело
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Амаури
ГОЛ! 4:1!
Д. Паццини
ГОЛ! 4:0!
Амаури
Пас отдал
М. Каморанези
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
М. Станкявичус
Замена
К. Поульсен
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 3:0!
М. Каморанези
Пас отдал
С. Джовинко
ГОЛ! 2:0!
Д. Кьеллини
Пас отдал
Амаури
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Л. Дзаури
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 1:0!
Амаури
Желтая карточка
М. Сиссоко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Лучано Дзаури
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
3
Рето Циглер
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
70
Даниеле Маннини
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Гроссо
0
Каннаваро
14
Кьеллини
26
Грыгера
30
Мело
22
Сиссоко
45
Каморанези
10
Диего
11
Амаури
21
Джовинко
4-4-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
5
Гастальделло
17
Луккини
6
Дзаури
70
Маннини
15
Поли
12
Тиссоне
3
Циглер
11
Паццини
99
Кассано
30
Мело
29
Де Челье
29
Де Челье
30
Мело
22
Сиссоко
29
Поульсен
29
Поульсен
22
Сиссоко
11
Амаури
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Амаури
18
Станкявичус
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
18
Станкявичус
12
Тиссоне
4
Падалино
4
Падалино
12
Тиссоне
6
Дзаури
20
Беллуччи
20
Беллуччи
6
Дзаури
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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