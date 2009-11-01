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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Бари
Сампдория - Бари: обзор матча 01 ноября 2009
Сампдория
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Бари
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
Л. Дзаури
Желтая карточка
Л. Кастеллацци
Пенальти не реализован!
П. Баррето
Замена
В. Коман
️️️️
А. Ланджелла
Желтая карточка
П. Аккарди
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
А. Поли
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Ф. Каччиаторе
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Кутузов
Замена
П. Аккарди
️️️️
Д. Франческини
Желтая карточка
А. Ланджелла
Желтая карточка
М. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
0
Даниеле Франческини
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Филиппо Антонелли
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
13
Росси
3
Циглер
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
0
Франческини
99
Кассано
11
Паццини
4-4-2
19
Бонуччи
13
Раноккия
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
23
Ланджелла
20
Кутузов
10
Баррето
0
Франческини
20
Аккарди
20
Аккарди
0
Франческини
29
Каччиаторе
6
Дзаури
6
Дзаури
29
Каччиаторе
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
23
Ланджелла
78
Коман
78
Коман
23
Ланджелла
20
Кутузов
69
Меджиорини
69
Меджиорини
20
Кутузов
Остались в запасе
Сампдория
Бари
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
78
Филиппо Антонелли
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
78
Филиппо Антонелли
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сампдория - Бари
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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