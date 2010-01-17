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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Катания
Сампдория - Катания: обзор матча 17 января 2010
Сампдория
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Катания
45'
Д. Паццини (П)
14'
К. Льяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Катания
Желтая карточка
А. Поли
Замена
Д. Плазмати
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
П. Ледесма
Замена
П. Аккарди
️️️️
С. Луккини
Желтая карточка
А. Риккьюти
Замена
П. Ледесма
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
М. Падалино
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
М. Росси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
М. Сильвестре
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Льяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
13
Росси
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
8
Губерти
15
Поли
17
Паломбо
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
26
Сильвестре
2
Сполли
33
Капуано
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
22
Иско
19
Льяма
55
Мартинес
25
Маскара
17
Луккини
20
Аккарди
20
Аккарди
17
Луккини
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
25
Маскара
17
Ледесма
17
Ледесма
25
Маскара
19
Льяма
23
Плазмати
23
Плазмати
19
Льяма
Остались в запасе
Сампдория
Катания
0
Маттео Гуардальбен
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Катания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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