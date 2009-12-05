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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 05 декабря 2009
Милан
05.12.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
2'
М. Боррьелло
21'
К. Зеедорф
23'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Д. Паццини
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
К. Зеедорф
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
М. Падалино
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
И. Абате
️️️️
Роналдиньо
Замена
С. Луккини
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ! 3:0!
Пато
Пас отдал
М. Боррьелло
ГОЛ! 2:0!
К. Зеедорф
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Роналдиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
49
Роналдиньо
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
(К)
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-2-1-3
1
Дида
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
12
Пато
4-4-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
5
Гастальделло
20
Аккарди
3
Циглер
4
Падалино
12
Тиссоне
15
Поли
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
49
Роналдиньо
20
Абате
20
Абате
49
Роналдиньо
90
Амброзини
20
Фламини
20
Фламини
90
Амброзини
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Боррьелло
70
Маннини
17
Луккини
17
Луккини
70
Маннини
4
Падалино
77
Семиоли
77
Семиоли
4
Падалино
11
Паццини
20
Беллуччи
20
Беллуччи
11
Паццини
Остались в запасе
Милан
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Милан - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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