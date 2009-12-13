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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 13 декабря 2009
Сампдория
13.12.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
+3
Замена
С. Губерти
️️️️
Р. Таддеи
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
+1
Желтая карточка
Ф. Тотти
Травма
Р. Таддеи
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
П. Аккарди
️️️️
К. Беллуччи
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
20
Клаудио Беллуччи
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
АП
17
Анджело Паломбо
(К)
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-4-1-1
12
Кастеллацци
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
18
Станкявичус
20
Беллуччи
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
11
Паццини
99
Кассано
4-4-1-1
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
16
Де Росси
9
Вучинич
11
Таддеи
4
Бриги
20
Перротта
10
Тотти
20
Беллуччи
20
Аккарди
20
Аккарди
20
Беллуччи
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
11
Таддеи
8
Губерти
8
Губерти
11
Таддеи
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
Остались в запасе
Сампдория
Рома
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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