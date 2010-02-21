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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ливорно
Фиорентина - Ливорно: обзор матча 21 февраля 2010
Фиорентина
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ливорно
62'
Х. Варгас
78'
А. Джилардино
36'
Н. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ливорно
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Д. Кнежевич
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
Замена
Кейррисон
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Моцарт
Красная карточка
Н. Ривас
Замена
М. Диниз
️️️️
Д. Моро
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Желтая карточка
Д. Моро
ГОЛ! 1:1!
Х. Варгас
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Болатти
Замена
М. Пьери
️️️️
Ф. Тавано
Замена
️️️️
М. Паскуаль
Желтая карточка
Моцарт
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 0:1!
Н. Ривас
Желтая карточка
Д. Маркини
Желтая карточка
А. Филиппини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
14
Натали
27
Фелипе
16
Комотто
11
Варгас
33
Донадель
23
Болатти
32
Маркьонни
9
Йоветич
19
Джилардино
3-4-1-2
34
Рубиньо
2
Пертиконе
5
Кнежевич
24
Ривас
4
Филиппини
24
Моцарт
14
Моро
5
Маркини
56
Пульцетти
10
Тавано
99
Лукарелли
23
Болатти
14
Дзанетти
14
Дзанетти
23
Болатти
32
Маркьонни
9
Кейррисон
9
Кейррисон
32
Маркьонни
10
Тавано
46
Пьери
46
Пьери
10
Тавано
14
Моро
87
Диниз
87
Диниз
14
Моро
24
Моцарт
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
24
Моцарт
Остались в запасе
Фиорентина
Ливорно
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Ливорно
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
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