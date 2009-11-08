Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 08 ноября 2009
Кальяри
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
85'
Д. Конти
89'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Д. Маннини
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Замена
А. Матри
️️️️
Жеда
Замена
Д. Франческини
️️️️
П. Аккарди
Желтая карточка
М. Канини
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
А. Поли
Красная карточка
М. Станкявичус
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
П. Аккарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
6
Лопес
2
Канини
13
Астори
27
Дессена
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
27
Жеда
7
Нене
3-2-3-2
12
Кастеллацци
13
Росси
5
Гастальделло
20
Аккарди
18
Станкявичус
3
Циглер
17
Паломбо
15
Поли
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
8
Бьондини
3
Сиваков
3
Сиваков
8
Бьондини
27
Жеда
21
Матри
21
Матри
27
Жеда
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
15
Поли
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
15
Поли
20
Аккарди
0
Франческини
0
Франческини
20
Аккарди
70
Маннини
12
Тиссоне
12
Тиссоне
70
Маннини
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Сампдория
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Сампдория
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+