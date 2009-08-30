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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 30 августа 2009
Сампдория
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
11'
А. Кассано
45'
Д. Маннини
84'
Д. Паццини
56'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
Замена
К. Беллуччи
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 3:1!
Д. Паццини
Замена
Б. Корради
️️️️
С. Пепе
Замена
Р. Циглер
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
М. Падалино
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
А. Санчес
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 2:0!
Д. Маннини
Желтая карточка
А. Лукович
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
82
Пьермарио Морозини
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
6
Дзаури
13
Росси
5
Гастальделло
18
Станкявичус
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
27
Фелипе
35
Кода
3
Лукович
88
Инлер
23
Саммарко
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
77
Семиоли
3
Циглер
3
Циглер
77
Семиоли
70
Маннини
4
Падалино
4
Падалино
70
Маннини
99
Кассано
20
Беллуччи
20
Беллуччи
99
Кассано
23
Саммарко
4
Санчес
4
Санчес
23
Саммарко
3
Пепе
9
Корради
9
Корради
3
Пепе
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
82
Пьермарио Морозини
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
82
Пьермарио Морозини
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сампдория - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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