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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Рома
Ливорно - Рома: обзор матча 14 марта 2010
Ливорно
14.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 3
Завершен
Рома
9'
К. Лукарелли
26'
К. Лукарелли
71'
К. Лукарелли (П)
10'
С. Перротта
19'
Л. Тони
28'
Д. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Рома
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
М. Пьери
Желтая карточка
А. Филиппини
Желтая карточка
А. Черчи
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Д. Писарро
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
А. Черчи
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ с пенальти! 3:3!
К. Лукарелли
Замена
М. Кассетти
️️️️
М. Мотта
Желтая карточка
Н. Ривас
Замена
Моцарт
️️️️
К. Беллуччи
Замена
М. Диниз
️️️️
Р. Пертиконе
Пенальти не реализован!
Д. Писарро
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 2:3!
Д. Писарро
ГОЛ! 2:2!
К. Лукарелли
Желтая карточка
Д. Кнежевич
19'
ГОЛ! 1:2!
Л. Тони
10'
Желтая карточка
Д. Писарро
10'
ГОЛ! 1:1!
С. Перротта
ГОЛ! 1:0!
К. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
91
Самуэле Модика
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
24
Моцарт
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
90
Лука Симеони
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-2-2-3
34
Рубиньо
28
Эспозито
5
Кнежевич
2
Пертиконе
46
Пьери
24
Ривас
14
Моро
4
Филиппини
99
Лукарелли
20
Беллуччи
8
Ди Дженнаро
4-4-2
12
Сержио
16
Мотта
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
18
Тони
2
Пертиконе
87
Диниз
87
Диниз
2
Пертиконе
20
Беллуччи
24
Моцарт
24
Моцарт
20
Беллуччи
8
Ди Дженнаро
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
8
Ди Дженнаро
16
Мотта
27
Кассетти
27
Кассетти
16
Мотта
7
Писарро
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Писарро
7
Менез
7
Черчи
7
Черчи
7
Менез
Остались в запасе
Ливорно
Рома
90
Лука Симеони
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
90
Лука Симеони
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ливорно - Рома
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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