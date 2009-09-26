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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 26 сентября 2009
Сампдория
26.09.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Интер
72'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Замена
Д. Франческини
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Д. Паццини
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Маннини
Замена
Л. Дзаури
️️️️
К. Беллуччи
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
К. Киву
️️️️
М. Балотелли
Замена
Д. Станкович
️️️️
П. Виейра
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Кассано
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
А. Паломбо
Желтая карточка
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Мариус Станкявичус
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
13
Майкон
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ПП
9
Самуэль Это'О
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
17
Луккини
5
Гастальделло
3
Циглер
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
20
Беллуччи
99
Кассано
11
Паццини
4-3-3
20
Сезар
18
Сантон
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
0
Виейра
4
Дзанетти
22
Милито
45
Балотелли
9
Это'О
20
Беллуччи
6
Дзаури
6
Дзаури
20
Беллуччи
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
70
Маннини
0
Франческини
0
Франческини
70
Маннини
45
Балотелли
26
Киву
26
Киву
45
Балотелли
0
Виейра
5
Станкович
5
Станкович
0
Виейра
91
Камбьяссо
7
Куарежма
7
Куарежма
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Сампдория
Интер
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
9
Никола Поцци
ЦФ
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сампдория - Интер
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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