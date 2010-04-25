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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Катания
Ливорно - Катания: обзор матча 25 апреля 2010
Ливорно
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Катания
50'
К. Лукарелли (П)
60'
К. Беллуччи
66'
М. Бергвольд
87'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Катания
ГОЛ! 3:1!
М. Лопес
Замена
С. Модика
️️️️
К. Раймонди
Замена
П. Ледесма
️️️️
М. Иско
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Беллуччи
ГОЛ! 3:0!
М. Бергвольд
Замена
Т. Моримото
️️️️
Д. Дельвеккио
Замена
️️️️
Д. Ди Дженнаро
ГОЛ! 2:0!
К. Беллуччи
Замена
А. Потенца
️️️️
А. Риккьюти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Лукарелли
Вторая желтая
Ч. Капуано
Желтая карточка
Ч. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
90
Лука Симеони
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-3-3
0
Де Лучия
6
Галанте
2
Бернардини
5
Кнежевич
77
Раймонди
3
Витале
14
Моро
5
Бергвольд
99
Лукарелли
8
Ди Дженнаро
20
Беллуччи
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
26
Сильвестре
33
Капуано
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
22
Иско
11
Лопес
25
Маскара
77
Раймонди
91
Модика
91
Модика
77
Раймонди
20
Беллуччи
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
20
Беллуччи
24
Риккьюти
2
Потенца
2
Потенца
24
Риккьюти
22
Иско
17
Ледесма
17
Ледесма
22
Иско
82
Дельвеккио
15
Моримото
15
Моримото
82
Дельвеккио
Остались в запасе
Ливорно
Катания
22
Юрген Пруч
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
90
Лука Симеони
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
Остались в запасе
22
Юрген Пруч
ЦП
5
Давиде Маркини
ЦП
90
Лука Симеони
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
Статистика матча Ливорно - Катания
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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Ливорно
Катания
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