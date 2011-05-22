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Пьетро Аккарди
Статистика
Пьетро Аккарди - статистика
Завершил карьеру
12 сентября 1982 (44)
#20 | Защитник
181 см | 76 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
8
1
0
1
0
Сампдория
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2 : 2
22.05.2011
Фиорентина
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1 : 0
15.05.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
08.05.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0 : 1
23.04.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3 : 0
17.04.2011
Брешиа
1' - 65'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 1
10.04.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Брешиа
3 : 1
02.04.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
20.03.2011
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0 : 0
06.03.2011
Брешиа
21' - 90'
79'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2 : 2
27.02.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0 : 2
13.02.2011
Лацио
1' - 69'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2 : 0
06.02.2011
Бари
67' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
4 : 0
30.01.2011
Сампдория
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0 : 0
23.01.2011
Ювентус
11' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
16.01.2011
Сампдория
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 1
09.01.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3 : 0
06.01.2011
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
45' - 90'
66'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3 : 0
05.12.2010
Бари
77' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1 : 1
27.11.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 3
21.11.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 0
14.11.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 0
11.11.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
0 : 0
07.11.2010
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0 : 1
31.10.2010
Сампдория
1' - 74'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 1
24.10.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 1
17.10.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 1
03.10.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 0
26.09.2010
Удинезе
Был в запасе
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