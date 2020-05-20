Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yannick Schmid - статистика

Завершил карьеру
#25 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
1 : 3
20.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
4 : 2
16.05.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 3
12.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
2 : 1
04.05.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
1 : 2
21.04.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
2 : 2
06.04.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Винтертур
1 : 0
30.03.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 1
16.03.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
2 : 0
09.03.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
2 : 1
03.03.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
17.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
2 : 1
11.02.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
0 : 1
30.01.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лугано
2 : 1
10.12.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
3 : 1
25.11.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
4 : 2
11.11.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
1 : 4
04.11.2023
Янг Бойз
1' - 80'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
1 : 1
28.10.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
2 : 1
22.10.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
3 : 2
07.10.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
2 : 3
30.09.2023
Лугано
1' - 84'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
2 : 2
27.09.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
2 : 1
23.09.2023
Стад Лозанна Уши
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
1 : 1
02.09.2023
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
2 : 5
27.08.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
3 : 1
12.08.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
5 : 2
05.08.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
5 : 2
30.07.2023
Винтертур
1' - 90'
23'
Главные новости
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+