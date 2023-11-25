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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Винтертур
Люцерн - Винтертур: обзор матча 25 ноября 2023
Люцерн
25.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Винтертур
6'
С. Шадер
85'
Д. Симани
90'
A. Abubakar
66'
Т. Шаттин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Винтертур
90'
+6
Желтая карточка
С. Рамизи
Желтая карточка
Н. Хаас
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Шнайдер
ГОЛ! 3:1!
A. Abubakar
Пас отдал
М. Фридек
90'
89'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Т. Шаттин
Желтая карточка
Д. Ульрих
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Симани
85'
84'
Замена
С. Рамизи
️️️️
С. Лтайеф
Замена
A. Abubakar
️️️️
Л. Виллигер
81'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
81'
76'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
74'
Желтая карточка
R. Arnold
Замена
Д. Ульрих
️️️️
С. Шадер
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шаттин
Пас отдал
С. Лтайеф
Замена
Н. Хаас
️️️️
А. Яшари
51'
50'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
Т. Корбас
46'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
С. Балле
Желтая карточка
М. Фридек
13'
ГОЛ! 1:0!
С. Шадер
Пас отдал
М. Фридек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
71
Sascha Meyer
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лорец
2
14
Жакес
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
27
Виллигер
1-1-3-2-3
1
Келлер
17
Гантенбайн
14
Корбас
4
Стильхарт
7
Дзуффи
16
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
9
Туркес
10
Балле
33
Шаттин
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
30
Яшари
32
Хаас
32
Хаас
30
Яшари
69
Шадер
19
Ульрих
19
Ульрих
69
Шадер
27
Виллигер
11
11
27
Виллигер
10
Балле
16
Шнайдер
16
Шнайдер
10
Балле
47
Лтайеф
8
Рамизи
8
Рамизи
47
Лтайеф
14
Корбас
99
Буркарт
99
Буркарт
14
Корбас
33
Шаттин
9
Буэсс
9
Буэсс
33
Шаттин
Остались в запасе
Люцерн
Винтертур
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
71
Sascha Meyer
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
71
Sascha Meyer
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Люцерн - Винтертур
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Свисспауэр Арена
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