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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Винтертур
Базель - Винтертур: обзор матча 16 марта 2024
Базель
16.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
85'
S. Diaby (АГ)
40'
Б. Стильхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Винтертур
90'
+2
Замена
C. Chiappetta
️️️️
С. Лтайеф
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
S. Diaby
85'
83'
Замена
A. Baroan
️️️️
Б. Фофана
Замена
М. Малоне
️️️️
Б. Кололли
77'
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
Д. Какури
71'
68'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Т. Корбас
68'
Замена
С. Сидлер
️️️️
Н. Буркарт
Замена
Ж. Огустен
️️️️
М. Дрегер
57'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Н. Вуйоз
57'
45'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
40'
ГОЛ! 0:1!
Б. Стильхарт
Пас отдал
S. Diaby
24'
Желтая карточка
С. Лтайеф
Желтая карточка
Р. Вейга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Хитц
3
Вуйоз
7
Авдуллаху
37
Дрегер
12
Вейга
31
Шмид
20
Фрай
10
Кололли
30
Каде
8
Какури
11
Барри
3-1-2-3-1
1
Келлер
17
Гантенбайн
18
23
14
Корбас
16
4
Стильхарт
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
10
Фофана
99
Буркарт
8
Какури
4
ван Бремен
4
ван Бремен
8
Какури
3
Вуйоз
27
Рюгг
27
Рюгг
3
Вуйоз
37
Дрегер
97
Огустен
97
Огустен
37
Дрегер
10
Кололли
11
Малоне
11
Малоне
10
Кололли
99
Буркарт
24
Сидлер
24
Сидлер
99
Буркарт
14
Корбас
22
Дюррер
22
Дюррер
14
Корбас
47
Лтайеф
20
20
47
Лтайеф
10
Фофана
17
17
10
Фофана
Остались в запасе
Базель
Винтертур
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Базель - Винтертур
1
2
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
4
5
Офсайды
0
1
Количество передач
176
158
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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4 мая
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