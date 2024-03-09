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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Грассхоппер
Винтертур - Грассхоппер: обзор матча 09 марта 2024
Винтертур
09.03.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Грассхоппер
73'
Н. Буркарт
90+4'
Н. Буркарт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Грассхоппер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Буркарт
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
J. Laws
Желтая карточка
Р. Шнайдер
90'
+2
88'
Желтая карточка
J. Laws
Замена
Т. Корбас
️️️️
М. Ди Джусто
85'
85'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
A. Abubakar
Замена
А. Дюррер
️️️️
С. Лтайеф
85'
74'
Желтая карточка
А. Абраши
ГОЛ! 1:0!
Н. Буркарт
Пас отдал
Р. Шнайдер
73'
71'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
П. Шурпф
65'
Замена
М. Паскочи
️️️️
Ц. Вильям Нденг
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Сидлер
64'
Замена
A. Baroan
️️️️
Б. Фофана
64'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
Л. Дзуффи
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
70
Дижон Камери
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
17
Antoine Baroan
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Грассхоппер
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлер
24
Сидлер
23
18
17
Гантенбайн
16
7
Дзуффи
10
Фофана
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
16
Шнайдер
2-5-2-1
71
Хаммел
15
Секо
28
7
Нденг
6
Абраши
11
Шурпф
7
Батиста Майер
4
Тоберс
70
Камери
77
де Карвальо Феррейра
11
47
Лтайеф
22
Дюррер
22
Дюррер
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
14
Корбас
14
Корбас
11
Ди Джусто
7
Дзуффи
4
Стильхарт
4
Стильхарт
7
Дзуффи
10
Фофана
17
17
10
Фофана
24
Сидлер
99
Буркарт
99
Буркарт
24
Сидлер
11
Шурпф
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
11
Шурпф
7
Нденг
3
Паскочи
3
Паскочи
7
Нденг
11
12
Бабунски
12
Бабунски
11
Остались в запасе
Винтертур
Грассхоппер
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Винтертур - Грассхоппер
1
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
4
9
Офсайды
0
2
Количество передач
424
433
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
Все
Винтертур
Грассхоппер
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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