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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Лугано
Винтертур - Лугано: обзор матча 30 сентября 2023
Винтертур
30.09.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Лугано
68'
Н. Буркарт
90+3'
Р. Буэсс
22'
Ш. Влади
70'
М. Маркеш
73'
М. Бельхадж Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Лугано
ГОЛ! 2:3!
Р. Буэсс
Пас отдал
Р. Шнайдер
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Саббатини
Желтая карточка
А. Янкевиц
85'
84'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
М. Маркеш
Замена
M. Araz
️️️️
А. Гантенбайн
84'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Y. Schmid
84'
83'
Желтая карточка
Р. Штеффен
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Бельхадж Махмуд
Пас отдал
Р. Штеффен
72'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
72'
Замена
М. Боттани
️️️️
И. Алиседа
72'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Я. Чиминьяни
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Маркеш
ГОЛ! 1:1!
Н. Буркарт
Пас отдал
А. Гантенбайн
68'
Замена
С. Рамизи
️️️️
С. Балле
68'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
М. Ди Джусто
68'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
68'
62'
Желтая карточка
Я. Чиминьяни
Желтая карточка
Т. Шаттин
62'
52'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Р. Мачек
49'
Желтая карточка
Р. Мачек
33'
Желтая карточка
А. Хайдари
Желтая карточка
Б. Стильхарт
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Влади
Пас отдал
Д. Саббатини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Лугано
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
1-2-2-4
1
Келлер
17
Гантенбайн
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
9
Туркес
25
33
Шаттин
10
Балле
4-3-2-1
1
Сайпи
4
Эспиноса
21
Хайдари
26
Маркеш
28
Хайризи
8
Гргич
28
Мачек
14
Саббатини
31
Алиседа
21
Чиминьяни
19
Влади
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
10
Балле
8
Рамизи
8
Рамизи
10
Балле
25
9
Буэсс
9
Буэсс
25
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
17
Гантенбайн
8
8
17
Гантенбайн
26
Маркеш
17
Маи
17
Маи
26
Маркеш
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
28
Мачек
21
Чиминьяни
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Чиминьяни
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
31
Алиседа
10
Боттани
10
Боттани
31
Алиседа
Остались в запасе
Винтертур
Лугано
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Винтертур - Лугано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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