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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Грассхоппер
Винтертур - Грассхоппер: обзор матча 12 августа 2023
Винтертур
12.08.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
18'
М. Ди Джусто
60'
А. Туркес (П)
84'
Р. Шнайдер
7'
Б. Финк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Грассхоппер
Замена
R. Arnold
️️️️
А. Янкевиц
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Р. Шнайдер
Пас отдал
С. Балле
84'
84'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Т. Корбяну
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Сидлер
76'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
М. Ди Джусто
74'
63'
Желтая карточка
А. Абраши
62'
Замена
Д. Какури
️️️️
Ц. Вильям Нденг
60'
Желтая карточка
Д. Абелс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Туркес
60'
Желтая карточка
С. Сидлер
47'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
46'
Замена
M. Araz
️️️️
Л. Дзуффи
46'
41'
Желтая карточка
Б. Финк
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Джусто
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Финк
Пас отдал
Ц. Вильям Нденг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
3-2-1-3
21
23
18
24
Сидлер
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
9
Туркес
10
Балле
99
Буркарт
4-3-1-2
71
Хаммел
2
Абелс
24
8
15
Секо
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
21
Финк
24
Сидлер
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
24
Сидлер
45
Янкевиц
16
16
45
Янкевиц
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
7
Дзуффи
8
8
7
Дзуффи
7
Нденг
8
Какури
8
Какури
7
Нденг
7
Корбяну
22
Момо
22
Момо
7
Корбяну
Остались в запасе
Винтертур
Грассхоппер
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
55
Damian Nigg
ЦП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Винтертур - Грассхоппер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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1
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2025.04.03 01:10
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2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
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6
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