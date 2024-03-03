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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Ивердон
Винтертур - Ивердон: обзор матча 03 марта 2024
Винтертур
03.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ивердон
20'
Б. Фофана
69'
Л. Дзуффи
50'
А. Махиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Ивердон
Замена
А. Дюррер
️️️️
Б. Фофана
88'
85'
Замена
В. Видакович
️️️️
L.
Замена
С. Сидлер
️️️️
S. Diaby
82'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Н. Буркарт
81'
73'
Замена
Р. Азеведо
️️️️
А. Махиус
ГОЛ! 2:1!
Л. Дзуффи
69'
68'
Красная карточка
Д. Каменович
57'
Желтая карточка
К. Маркеш
Желтая карточка
Л. Дзуффи
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Махиус
Пас отдал
Д. Каменович
46'
Замена
К. Оморуйи
️️️️
А. Сотье
Желтая карточка
А. Гантенбайн
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Б. Фофана
Пас отдал
С. Лтайеф
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Ивердон
13
Поль Бернардони
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
32
Антони Сотье
(К)
ПЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
18
Аймен Махиус
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
19
Yannick Cotter
ЦФ
3-2-3-2
1
Келлер
23
18
17
Гантенбайн
7
Дзуффи
16
10
Фофана
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
99
Буркарт
16
Шнайдер
4-1-2-3
13
Бернардони
32
Сотье
4
Маркеш
13
Тижани
33
Каменович
10
Кеспедес
19
Родригеш
11
Аке
28
11
Лунгойи
18
Махиус
18
24
Сидлер
24
Сидлер
18
10
Фофана
22
Дюррер
22
Дюррер
10
Фофана
99
Буркарт
14
Корбас
14
Корбас
99
Буркарт
28
44
Видакович
44
Видакович
28
18
Махиус
17
Азеведо
17
Азеведо
18
Махиус
32
Сотье
9
Оморуйи
9
Оморуйи
32
Сотье
Остались в запасе
Винтертур
Ивердон
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
6
William Le Pogam
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
18
Nehemie Lusuena
ЦП
4
Доминик Корнесс
ЦП
19
Yannick Cotter
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Винтертур - Ивердон
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
481
293
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
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