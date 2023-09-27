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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Винтертур
Серветт - Винтертур: обзор матча 27 сентября 2023
Серветт
27.09.2023, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Винтертур
55'
К. Бедья
82'
М. Стеванович
45+2'
Р. Буэсс (П)
89'
Й. Северен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Винтертур
Замена
Р. Роделен
️️️️
Б. Мазику
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Б. Стильхарт
90'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Сидлер
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Й. Северен
86'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Р. Шнайдер
86'
Замена
А. Туркес
️️️️
Р. Буэсс
Замена
Д. Дулин
️️️️
Э. Кривелли
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Стеванович
Пас отдал
Б. Болла
82'
Желтая карточка
Й. Северен
79'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Д. Кутеса
77'
69'
Желтая карточка
Р. Буэсс
60'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
60'
Замена
С. Балле
️️️️
С. Рамизи
ГОЛ! 1:1!
К. Бедья
Пас отдал
Г. Ондуа
55'
Желтая карточка
К. Бедья
49'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Буэсс
43'
Желтая карточка
M. Araz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
4-3-1-2
32
Фрик
19
Северен
77
Болла
4
Руй
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
2-2-2-4
1
Келлер
24
Сидлер
18
4
Стильхарт
7
Дзуффи
16
Шнайдер
8
Рамизи
8
99
Буркарт
9
Буэсс
25
27
Кривелли
28
Дулин
28
Дулин
27
Кривелли
7
Кутеса
21
Гуйемено
21
Гуйемено
7
Кутеса
18
Мазику
23
Роделен
23
Роделен
18
Мазику
24
Сидлер
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
24
Сидлер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
8
Рамизи
10
Балле
10
Балле
8
Рамизи
9
Буэсс
9
Туркес
9
Туркес
9
Буэсс
Остались в запасе
Серветт
Винтертур
18
Жоэль Малл
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ЦЗ
8
Алексис Антунес
АП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Серветт - Винтертур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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- : -
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2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
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5 : 3
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