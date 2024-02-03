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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Винтертур
Грассхоппер - Винтертур: обзор матча 03 февраля 2024
Грассхоппер
03.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Винтертур
35'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Винтертур
Желтая карточка
А. Абраши
90'
89'
Желтая карточка
С. Рамизи
86'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
86'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Б. Стильхарт
79'
Замена
Б. Фофана
️️️️
С. Лтайеф
Желтая карточка
Ф. Момо
74'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
68'
51'
Желтая карточка
С. Лтайеф
Замена
Г. Моранди
️️️️
П. Шурпф
46'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Д. Бабунски
46'
46'
Замена
С. Рамизи
️️️️
А. Гантенбайн
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Лтайеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
4-3-1-2
71
Хаммел
19
Ходжа
3
Паскочи
15
Секо
54
4
Тоберс
11
Шурпф
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
11
12
Бабунски
4-3-2
1
Келлер
17
Гантенбайн
21
18
24
Сидлер
4
Стильхарт
7
Дзуффи
16
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
77
де Карвальо Феррейра
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
22
Момо
22
Момо
12
Бабунски
11
Шурпф
11
Моранди
11
Моранди
11
Шурпф
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
4
Стильхарт
14
Корбас
14
Корбас
4
Стильхарт
17
Гантенбайн
8
Рамизи
8
Рамизи
17
Гантенбайн
47
Лтайеф
10
Фофана
10
Фофана
47
Лтайеф
Остались в запасе
Грассхоппер
Винтертур
29
Мануэль Куттин
ВР
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Грассхоппер - Винтертур
2
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
11
Офсайды
2
0
Количество передач
452
412
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Грассхоппер
Винтертур
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
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2025.04.03 01:10
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