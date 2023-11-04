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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Янг Бойз
Винтертур - Янг Бойз: обзор матча 04 ноября 2023
Винтертур
04.11.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Янг Бойз
4'
С. Балле
6'
Ж. Монтейру
43'
Ф. Угринич
71'
Л. Бенито
83'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Янг Бойз
90'
+1
Замена
Н. Перссон
️️️️
М. Элиа
83'
ГОЛ! 1:4!
М. Элиа
Пас отдал
М. Камара
80'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
80'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
Замена
С. Рамизи
️️️️
М. Ди Джусто
80'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Y. Schmid
80'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Л. Дзуффи
80'
71'
ГОЛ! 1:3!
Л. Бенито
Пас отдал
У. Гарсия
Желтая карточка
А. Янкевиц
69'
Замена
А. Туркес
️️️️
Н. Буркарт
67'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
67'
61'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Д. Малес
56'
Красная карточка
С. Лаупер
51'
Желтая карточка
Д. Малес
Желтая карточка
С. Балле
51'
46'
Замена
Э. Колли
️️️️
Ж. Монтейру
43'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Угринич
Пас отдал
Д. Малес
24'
Желтая карточка
М. Камара
22'
Желтая карточка
Л. Бенито
15'
Желтая карточка
Ф. Угринич
6'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Монтейру
Пас отдал
М. Элиа
ГОЛ! 1:0!
С. Балле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
(К)
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
1-3-1-4
1
Келлер
17
Гантенбайн
16
7
Дзуффи
4
Стильхарт
11
Ди Джусто
99
Буркарт
10
Балле
33
Шаттин
25
4-2-4
1
Расьоппи
27
Блум
23
Бенито
5
Камара
25
Гарсия
23
Угринич
30
Лаупер
99
Монтейру
19
Малес
12
Элиа
17
Нсаме
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
7
Дзуффи
16
Шнайдер
16
Шнайдер
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
8
Рамизи
8
Рамизи
11
Ди Джусто
99
Буркарт
9
Туркес
9
Туркес
99
Буркарт
25
9
Буэсс
9
Буэсс
25
12
Элиа
16
Перссон
16
Перссон
12
Элиа
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
19
Малес
19
Ниасс
19
Ниасс
19
Малес
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
17
Нсаме
26
Иттен
26
Иттен
17
Нсаме
Остались в запасе
Винтертур
Янг Бойз
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Главный тренер
Бруно Бернер
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Винтертур - Янг Бойз
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Аноджен Канагасингам
(Штеттлен)
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
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